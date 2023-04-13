Латышева Наталья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1843
Сын: Латышев Константин Павлович
Отец ребёнка: Латышев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Криулина Марфа Павловна
Отец ребёнка: Латышев Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно