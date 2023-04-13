Латышева Наталья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышева Наталья Игнатьевна

Латышева Наталья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1843

Сын: Латышев Константин Павлович

Отец ребёнка: Латышев Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Криулина Марфа Павловна

Отец ребёнка: Латышев Павел Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Павел Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close