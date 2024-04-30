Смирнова (Плотникова) Анна (Александра) Андреевна
Место рожденияНижний Новгород
Дата рождения26.06.1891
Дата смерти04.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1891
Нижний Новгород
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Смольный институт
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород
Крещение
29.06.1891 ст.
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Смерть
04.08.1976
С.Понетаевка, Шатковский р-н, психдиспансер
Причина смерти: Эмфизема легких, атеросклероз, кардиосклероз