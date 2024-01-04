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Маньшин Василий Петрович

Место рождения

Маньшино

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Маньшин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Маньшина Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
29.05.1930

Сын: Маньшин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Маньшина Прасковья Андреевна

Арест
11.09.1937
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маньшина Прасковья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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