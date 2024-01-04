Маньшин Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Маньшин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Маньшина Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
29.05.1930
Сын: Маньшин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Маньшина Прасковья Андреевна
Арест
11.09.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно