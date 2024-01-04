Безгодова (Осетрова) Евгения Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодова (Осетрова) Евгения Иоаннова

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
12.02.1907

Муж: Безгодов Федор Иванов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2186 МК Камышевское 1907 Лл. 70 об. – 71 Б32. 12 февраля Д.Ожогиной кр. Федор Иоаннов Безгодов, правосл., первым, 22 года и с.Камышевского кр.д.д. Евгения Иоаннова Осетрова, право... Показать все
Смерть
Неизвестно
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