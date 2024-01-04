Безгодова (Осетрова) Евгения Иоаннова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1907
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2186 МК Камышевское 1907 Лл. 70 об. – 71 Б32. 12 февраля Д.Ожогиной кр. Федор Иоаннов Безгодов, правосл., первым, 22 года и с.Камышевского кр.д.д. Евгения Иоаннова Осетрова, право... Показать все
Смерть
Неизвестно