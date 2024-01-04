Корсунова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунова ?

Корсунова ?

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Федорченко Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Губарева Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич

Бракосочетание
До 1860

Муж: Корсунов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Корсун Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close