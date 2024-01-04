Корсунова ?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Федорченко Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Губарева Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич
Бракосочетание
До 1860
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно