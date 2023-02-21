Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Вторая Жена Евдокия Петрова
Мать ребёнка: не указана
Первая жена Силы Федосья умерла 24.01.1761 ВАСЮКОВО ... 1 бракосочетание ДМИТРОКОВО ... 2 бракосочетание МАРКОВО ИВ-1767 Сила ещё повторно не женился ИВ-1768 Жена ево Авдотья Петрова 47=1721 ИВ-1769... Показать все
Смерть
Неизвестно