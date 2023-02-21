Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр

Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Дочь: Вторая Жена Евдокия Петрова

Мать ребёнка: не указана

Первая жена Силы Федосья умерла 24.01.1761 ВАСЮКОВО ... 1 бракосочетание ДМИТРОКОВО ... 2 бракосочетание МАРКОВО ИВ-1767 Сила ещё повторно не женился ИВ-1768 Жена ево Авдотья Петрова 47=1721 ИВ-1769... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close