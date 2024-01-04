Архипова (Васильева) Марья Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Васильева) Марья Аверьяновна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.03.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.05.1873 ст.

Муж: Архипов Лука Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1874 ст.

Дочь: Архипова Евдокия Лукинична

Отец ребёнка: Архипов Лука Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1875 ст.

Сын: Архипов Петр Лукич

Отец ребёнка: Архипов Лука Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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