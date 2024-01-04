Архипова (Васильева) Марья Аверьяновна
Место рождения
Дата рождения23.03.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1873 ст.
Рождение ребёнка
13.02.1874 ст.
Дочь: Архипова Евдокия Лукинична
Отец ребёнка: Архипов Лука Архипович
Рождение ребёнка
28.06.1875 ст.
Сын: Архипов Петр Лукич
Отец ребёнка: Архипов Лука Архипович
Смерть
Неизвестно