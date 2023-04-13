Туркин Герасим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркин Герасим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: Туркин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Туркин Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Туркина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Туркин Иван Герасимович

Мать ребёнка: Туркина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1852

Сын: Туркин Василий Герасимович

Мать ребёнка: Туркина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1855

Сын: Туркин Никита Герасимович

Мать ребёнка: Туркина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркина Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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