Туркин Герасим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: Туркин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Туркин Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Туркина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Туркина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1852
Сын: Туркин Василий Герасимович
Мать ребёнка: Туркина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1855
Сын: Туркин Никита Герасимович
Мать ребёнка: Туркина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туркина Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно