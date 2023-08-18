(Бабина) Овдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабина) Овдотья Иванова

Место рождения

поч. Еловое, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Бабин Иван Обросимов

Мать: не указана

поч. Еловое, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Порожнее Раменье, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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