Самойлов Фёдор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиМежду 18.10.1907 и 21.02.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Самойлов Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна
Дочь: Волкова Степанида Фёдоровна
Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна
Сын: Самойлов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна
Дочь: Кузнецова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна
Сын: Самойлов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна
Сын: Самойлов Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна
Сын: Самойлов Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна