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Самойлов Фёдор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Между 18.10.1907 и 21.02.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1888

Сын: Самойлов Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 04.07.1888

Жена: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
22.11.1889

Дочь: Волкова Степанида Фёдоровна

Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1891

Сын: Самойлов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1893

Дочь: Кузнецова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1896

Сын: Самойлов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1898

Сын: Самойлов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1899

Сын: Самойлов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1902

Сын: Самойлов Лавр Фёдорович

Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1902

Сын: Самойлов Флор Фёдорович

Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1905

Сын: Самойлов Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Лаврушина-Лаврова-Кочнева Евдокия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 18.10.1907 и 21.02.1913
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