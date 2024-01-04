Прийменко Семен
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Прийменко Даниил Семенович
Мать ребёнка: Прийменко Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Прийменко Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Прийменко Андрей Семенович
Мать ребёнка: Прийменко Ирина Леонтьевна
Смерть
Неизвестно