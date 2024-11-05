Тишкин Тихон Степанович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Степан Тихонович
Мать: не указана
отец Степан Ф (мог быть от Шутовых?) проверить
Бракосочетание
1875
Жена: (Исаева) Васса Авдеевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Тишкина) Устинья Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Тишкин Григорий Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Тишкина) Евфимия Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Холомеева (Тишкина) Наталья Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: (Исаева) Васса Авдеевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Тишкина) Анна Тихоновна
Мать ребёнка: (Исаева) Васса Авдеевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Тишкина) Мария Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно