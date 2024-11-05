Тишкин Тихон Степанович 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТишкин Тихон Степанович

Тишкин Тихон Степанович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Степан Тихонович

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
отец Степан Ф (мог быть от Шутовых?) проверить
Бракосочетание
1875

Жена: (Исаева) Васса Авдеевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Тишкина) Устинья Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Тишкин Григорий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Тишкин Иван Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Тишкина) Евфимия Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Холомеева (Тишкина) Наталья Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Тишкин Никита Тихонович

Мать ребёнка: (Исаева) Васса Авдеевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Тишкина) Анна Тихоновна

Мать ребёнка: (Исаева) Васса Авдеевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Тишкин Тихон Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Тишкина) Мария Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.