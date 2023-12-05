Рехлова (Кузнецова) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рехлова (Кузнецова) Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кузнецов Абрам Иыанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Рехлова Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Рехлов Прокопий Андреевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Рехлова Параскева Прокопьевна

Отец ребёнка: Рехлов Прокопий Андреевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Рехлова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Рехлов Прокопий Андреевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Рехлов Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Рехлов Прокопий Андреевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Рехлов Карп (Поликарп) Прокопьевич

Отец ребёнка: Рехлов Прокопий Андреевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Рехлова Ховронья Прокопьевна

Отец ребёнка: Рехлов Прокопий Андреевич

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