Рехлова (Кузнецова) Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1762
Отец: Кузнецов Абрам Иыанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Рехлова Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Рехлов Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Рехлова Параскева Прокопьевна
Отец ребёнка: Рехлов Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Рехлова Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Рехлов Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Рехлов Андрей Прокопьевич
Отец ребёнка: Рехлов Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Рехлов Карп (Поликарп) Прокопьевич
Отец ребёнка: Рехлов Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Рехлова Ховронья Прокопьевна
Отец ребёнка: Рехлов Прокопий Андреевич