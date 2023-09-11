Демидович Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидович Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

После 1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Демидович Михаил Андреевич

Мать: Надежда

Смерть
2007
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