Полонянкина (Русинова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Русинов Петр Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1887
Рождение ребёнка
16.10.1888
Сын: Полонянкин Артемий Александрович
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович
Рождение ребёнка
18.02.1890
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович
Рождение ребёнка
12.12.1891
Сын: Полонянкин Илья Александрович
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович
Рождение ребёнка
02.05.1893
Сын: Полонянкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович
Рождение ребёнка
21.02.1895
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович
Рождение ребёнка
02.01.1899
Дочь: Аполлинария Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович
Рождение ребёнка
25.03.1900
Дочь: Лидия Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович
Рождение ребёнка
04.05.1901
Дочь: Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно