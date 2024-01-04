Полонянкина (Русинова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Русинова) Александра Петровна

Место рождения

Шевырялово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Русинов Петр Петрович

Мать: не указана

Шевырялово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.11.1887

Муж: Полонянкин Александр Евфимович

Рождение ребёнка
16.10.1888

Сын: Полонянкин Артемий Александрович

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1890

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1891

Сын: Полонянкин Илья Александрович

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1893

Сын: Полонянкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1895

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1899

Дочь: Аполлинария Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1900

Дочь: Лидия Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1901

Дочь: Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Евфимович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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