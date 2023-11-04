Дунаева (Соломина) Алла Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1986
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1986
Отец: Соломин Виктор Герасимович
Мать: Соломина Валентина
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Дунаева Мила Александровна
Отец ребёнка: Дунаев Александр
Рождение ребёнка
?.02.2022
Сын: Дунаев Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Дунаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дунаев Александр