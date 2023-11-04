Дунаева (Соломина) Алла Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева (Соломина) Алла Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1986

Отец: Соломин Виктор Герасимович

Мать: Соломина Валентина

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Дунаева Мила Александровна

Отец ребёнка: Дунаев Александр

Рождение ребёнка
?.02.2022

Сын: Дунаев Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Дунаев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Александр

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