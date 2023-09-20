Ергалимова Бахыт Бесембаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ергалимова Бахыт Бесембаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1957

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1957

Отец: Тотаев Бесембай

Мать: Жилкибаева Назипа

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