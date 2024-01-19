Берло (Сулима) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Отец: Сулима Иван Фёдорович
Мать: Сулима Мария Леонтьевна
Бракосочетание
Около 1713
Рождение ребёнка
Около 1714
Отец ребёнка: Берло Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Берло Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно