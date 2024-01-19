Берло (Сулима) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берло (Сулима) Анастасия Ивановна

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: Сулима Иван Фёдорович

Мать: Сулима Мария Леонтьевна

Переяслав, Київська область
Бракосочетание
Около 1713

Муж: Берло Василий Иванович

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Берло Иван Васильевич

Отец ребёнка: Берло Василий Иванович

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Берло Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Берло Василий Иванович

Переяслав, Київська область
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
Неизвестно
Переяслав, Київська область
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