Бабышев Babashoff Иван Исаевич Iii
Место рожденияЕлисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Упоминание
1873
Селение Михайловка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 19 лет живет с еще живым отцом в Михайловке. Иван самый младший из трех Иванов братьев в семье.
Место жительства
1882
из села Михайловка (Красносельск), Армения
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Смерть
Неизвестно