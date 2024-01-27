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Бабышев Babashoff Иван Исаевич Iii

Место рождения

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Бабышев Babashoff Исай Александрович

Мать: Бабышева Екатерина

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Упоминание
1873
Селение Михайловка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 19 лет живет с еще живым отцом в Михайловке. Иван самый младший из трех Иванов братьев в семье.
Место жительства
1882
из села Михайловка (Красносельск), Армения
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Смерть
Неизвестно
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