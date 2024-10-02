Erhardt (Geweiler) Magdalena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Erhardt (Geweiler) Magdalena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Geweiler ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Erhardt Martin

Рождение ребёнка
18.09.1841

Сын: Erhardt Johann

Отец ребёнка: Erhardt Martin

Рождение ребёнка
20.07.1843

Дочь: (Erhardt) Catharina Elisabeth

Отец ребёнка: Erhardt Martin

Смерть
Неизвестно

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