Erhardt (Geweiler) Magdalena
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Geweiler ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Erhardt Martin
Рождение ребёнка
18.09.1841
Сын: Erhardt Johann
Отец ребёнка: Erhardt Martin
Рождение ребёнка
20.07.1843
Дочь: (Erhardt) Catharina Elisabeth
Отец ребёнка: Erhardt Martin
Смерть
Неизвестно