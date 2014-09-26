Локтева Сафийя Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтева Сафийя Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.2014

Отец: не указан

Мать: Чапурина Нелли Владимировна

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