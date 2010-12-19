Юсупова (Суханова) Ольга Анатольевна
Место рождения
Дата рождения08.06.1959
Дата смерти19.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1959
Рождение ребёнка
02.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.03.1985
Дочь: Юлия Амировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
19.12.2010