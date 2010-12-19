Юсупова (Суханова) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова (Суханова) Ольга Анатольевна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.06.1959

Дата смерти

19.12.2010

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1959

Отец: Суханов Виктор Сергеевич

Мать: Суханова Татьяна Григорьевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.03.1985

Дочь: Юлия Амировна

Отец ребёнка: не указан

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
19.12.2010
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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