Помазкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помазкин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Помазкина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Крылова Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Помазкина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Крылова Надежда Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Надежда Викторовна

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