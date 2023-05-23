Черноусов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1648

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1640 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1648

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677 ст.

Сын: Черноусов Иван Иванов

Мать ребёнка: Черноусова Настасья Ефимова

Рождение ребёнка
1680 ст.

Сын: Черноусов Прохор Иванович

Мать ребёнка: Черноусова Настасья Ефимова

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова Настасья Ефимова

Смерть
Неизвестно
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