Черноусов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1648
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1648
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677 ст.
Мать ребёнка: Черноусова Настасья Ефимова
Рождение ребёнка
1680 ст.
Сын: Черноусов Прохор Иванович
Мать ребёнка: Черноусова Настасья Ефимова
Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно