Башкуровъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашкуровъ Иванъ

Башкуровъ Иванъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Башкуровъ Кондратій

Мать: Башкурова Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1876

Сын: Башкуровъ Николай

Мать ребёнка: Башкурова Ефимія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1881

Сын: Башкуровъ Иванъ

Мать ребёнка: Башкурова Ефимія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1885

Сын: Башкуровъ Федоръ

Мать ребёнка: Башкурова Ефимія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1888

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Башкурова Ефимія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башкурова Ефимія

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close