Башкуровъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Башкуровъ Кондратій
Мать: Башкурова Марья
Рождение ребёнка
02.12.1876
Сын: Башкуровъ Николай
Мать ребёнка: Башкурова Ефимія
Рождение ребёнка
28.03.1881
Сын: Башкуровъ Иванъ
Мать ребёнка: Башкурова Ефимія
Рождение ребёнка
07.06.1885
Сын: Башкуровъ Федоръ
Мать ребёнка: Башкурова Ефимія
Рождение ребёнка
07.01.1888
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Башкурова Ефимія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башкурова Ефимія