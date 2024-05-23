Шатова Юлия Владимировна
Место рожденияпос. Сельцо Брянский район Брянская область
Дата рождения28.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1980
пос. Сельцо Брянский район Брянская область
Бракосочетание
02.09.2000
Смена фамилии
24.04.2002
При вступлении в брак взяла фамилию мужа Блохина, после смены паспорта её вновь сменила на родовую фамилию Шатова
Рождение ребёнка
12.10.2002
Дочь: Блохина Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
19.12.2007
Дочь: Блохина Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Александрович