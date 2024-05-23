Шатова Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова Юлия Владимировна

Место рождения

пос. Сельцо Брянский район Брянская область

Дата рождения

28.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1980

Отец: Шатов Владимир Андреевич

Мать: Шатова Наталья Владимировна

пос. Сельцо Брянский район Брянская область
Бракосочетание
02.09.2000

Муж: Блохин Дмитрий Александрович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смена фамилии
24.04.2002
Брянск, город Брянск, Брянская область
При вступлении в брак взяла фамилию мужа Блохина, после смены паспорта её вновь сменила на родовую фамилию Шатова
Рождение ребёнка
12.10.2002

Дочь: Блохина Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
19.12.2007

Дочь: Блохина Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Александрович

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