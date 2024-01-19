Андросова / Андрусова / Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1884
Рождение ребёнка
07.07.1886
Рождение ребёнка
25.07.1888
Сын: Андросов / Андрусов / Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно