Андросова / Андрусова / Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / Евдокия Николаевна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1884

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.07.1886

Сын: Андросов / Андрусов / Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1888

Сын: Андросов / Андрусов / Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович

Смерть
Неизвестно
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