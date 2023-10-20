(Скворцова) Пелагея Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1889
Дочь: Гришина Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Гришин Матвей Филимонович
Рождение ребёнка
23.12.1893
Дочь: Гришина Анисия Матвеевна
Отец ребёнка: Гришин Матвей Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кривая Лука, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно