(Скворцова) Пелагея Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скворцова) Пелагея Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1889

Дочь: Гришина Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Гришин Матвей Филимонович

Рождение ребёнка
23.12.1893

Дочь: Гришина Анисия Матвеевна

Отец ребёнка: Гришин Матвей Филимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Матвей Филимонович

Место жительства
Неизвестно
Кривая Лука, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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