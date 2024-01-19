Барякина Марина Мариева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарякина Марина Мариева

Барякина Марина Мариева

Место рождения

Отрадновка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Отрадновка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.01.1896 ст.

Сын: Ляпчев Селиверст Макеев/Феодоров

Отец ребёнка: Ляпчев Федор Миронович

Отрадновка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
1 (2) января 1896 года в МК фонд 16 опись 6 дело 276 электронная страница 489 незаконнорожденный
Рождение ребёнка
05.07.1898 ст.

Сын: Ляпчев Сергей Феодоров

Отец ребёнка: Ляпчев Федор Миронович

Отрадновка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
5 (6) июля 1898 года в МК фонд 16 опись 6 дело 323 страница 163 незаконнорожденный
Рождение ребёнка
19.04.1901 ст.

Дочь: Моисеенко Александра Феодоровна

Отец ребёнка: Ляпчев Федор Миронович

Отрадновка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
19 (21) апреля 1901 года в МК фонд 16 опись 6 дело 370 МК Свято-Троицкой церкви с. Пустынское, страница 203-204
Рождение ребёнка
04.08.1910 ст.

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ляпчев Федор Миронович

Отрадновка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
4 (6) августа 1910 года в МК фонд 16 опись 6 дело 881 МК с. Пустынское 1910г. электронный лист 041
Рождение ребёнка
01.01.1918 ст.

Сын: Ляпчев Василий Феодоров

Отец ребёнка: Ляпчев Федор Миронович

Отрадновка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
1 (2) января 1918 года в МК фонд 16 опись 6 дело 1378 лист 296 Феодор Миронов Ляпчев и ЗАКОННАЯ жена его Марина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барякин Селиверст Макеев (Федоров)

Отец ребёнка: не указан

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close