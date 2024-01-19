Барякина Марина Мариева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1896 ст.
Сын: Ляпчев Селиверст Макеев/Феодоров
Отец ребёнка: Ляпчев Федор Миронович
1 (2) января 1896 года в МК фонд 16 опись 6 дело 276 электронная страница 489 незаконнорожденный
Рождение ребёнка
05.07.1898 ст.
Отец ребёнка: Ляпчев Федор Миронович
5 (6) июля 1898 года в МК фонд 16 опись 6 дело 323 страница 163 незаконнорожденный
Рождение ребёнка
19.04.1901 ст.
Дочь: Моисеенко Александра Феодоровна
Отец ребёнка: Ляпчев Федор Миронович
19 (21) апреля 1901 года в МК фонд 16 опись 6 дело 370 МК Свято-Троицкой церкви с. Пустынское, страница 203-204
Рождение ребёнка
04.08.1910 ст.
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ляпчев Федор Миронович
4 (6) августа 1910 года в МК фонд 16 опись 6 дело 881 МК с. Пустынское 1910г. электронный лист 041
Рождение ребёнка
01.01.1918 ст.
Отец ребёнка: Ляпчев Федор Миронович
1 (2) января 1918 года в МК фонд 16 опись 6 дело 1378 лист 296 Феодор Миронов Ляпчев и ЗАКОННАЯ жена его Марина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барякин Селиверст Макеев (Федоров)
Отец ребёнка: не указан
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно