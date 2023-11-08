Костина Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Костин Яков Даниилович

Мать: Параскева

Смерть
Неизвестно
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