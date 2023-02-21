Железнова Агафья Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова Агафья Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Железнов Алексей Петрович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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