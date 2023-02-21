Железнова Агафья Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Железнов Алексей Петрович
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно