Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения14.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1877
Отец: Александр Иванович
Мать: Параскева Константиновна
Крещение
18.09.1877
Воскресенье-Стан, Архангельская волость, Кологривский уезд
ГАКО ф.56оп.13д.54 стр.28об.29 восприемники д.Паутина кр. Евграф Ереммевич и д. Марьина кр.жена Дарья Григорьевна
Смерть
Неизвестно