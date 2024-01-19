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Сергей Александрович

Место рождения

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

14.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1877

Отец: Александр Иванович

Мать: Параскева Константиновна

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Крещение
18.09.1877
Воскресенье-Стан, Архангельская волость, Кологривский уезд
ГАКО ф.56оп.13д.54 стр.28об.29 восприемники д.Паутина кр. Евграф Ереммевич и д. Марьина кр.жена Дарья Григорьевна
Смерть
Неизвестно
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