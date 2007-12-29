Морозов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения18.10.1928
Дата смерти29.12.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1928
Отец: Морозов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.08.1949
В Ждановском ЗАГСе
Рождение ребёнка
27.04.1952
Сын: Морозов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Морозова Валентина Ивановна
Удмуртия
В Удмуртской АССР
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.12.2007