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Морозов Александр Степанович

Место рождения

Пильна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.10.1928

Дата смерти

29.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1928

Отец: Морозов Степан

Мать: не указана

Пильна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
17.08.1949

Жена: Морозова Валентина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
В Ждановском ЗАГСе
Рождение ребёнка
27.04.1952

Сын: Морозов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Морозова Валентина Ивановна

Удмуртия
В Удмуртской АССР
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
29.12.2007
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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