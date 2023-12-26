Чурай Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурай Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1971

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1971

Отец: Чурай Александр Викторович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1991

Сын: Беляк Олег Игоревич

Отец ребёнка: Беляк Игорь Михайлович

Рождение ребёнка
23.04.1993

Сын: Беляк Александр Игоревич

Отец ребёнка: Беляк Игорь Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляк Игорь Михайлович

Смерть
Неизвестно
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