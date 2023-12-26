Чурай Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1971
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1971
Отец: Чурай Александр Викторович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1991
Сын: Беляк Олег Игоревич
Отец ребёнка: Беляк Игорь Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1993
Отец ребёнка: Беляк Игорь Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно