Дуванова (Сорокина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения07.01.1903
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903
Отец: Сорокин Василий
Мать: Сорокина Дарья
Рождение ребёнка
23.03.1925
Дочь: Савчук Мария
Отец ребёнка: Дуванов ?
Рождение ребёнка
29.08.1927
Сын: Дуванов Альберт
Отец ребёнка: Дуванов ?
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дуванов ?
Смерть
1988