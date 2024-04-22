Дуванова (Сорокина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуванова (Сорокина) Анастасия

Место рождения

Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

07.01.1903

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903

Отец: Сорокин Василий

Мать: Сорокина Дарья

Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.03.1925

Дочь: Савчук Мария

Отец ребёнка: Дуванов ?

Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.08.1927

Сын: Дуванов Альберт

Отец ребёнка: Дуванов ?

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуванов ?

Смерть
1988
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