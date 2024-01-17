Тузовский Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1919
Дата смерти08.12.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1919
Отец: Тузовский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1951
Сын: Тузовский Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Тузовская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1956
Рождение ребёнка
20.01.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1985