Тузовский Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тузовский Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1919

Дата смерти

08.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1919

Отец: Тузовский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1951

Сын: Тузовский Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Тузовская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тузовская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тузовская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тузовская Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тузовская Екатерина Ивановна

Смерть
08.12.1985
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