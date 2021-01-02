Насибов Геворк Акопович
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.07.1946
Дата смерти02.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1946
Отец: Насибов Акоп Петросович
Мать: Насибова Варсеник
Россия
Рождение ребёнка
04.07.1973
Дочь: Younes Мира
Мать ребёнка: Ольга Алексеевна
Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
27.05.1977
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Ольга Алексеевна
Баку, Азербайджан
Смерть
02.01.2021
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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