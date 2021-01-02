Насибов Геворк Акопович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насибов Геворк Акопович

Место рождения

Россия

Дата рождения

18.07.1946

Дата смерти

02.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1946

Отец: Насибов Акоп Петросович

Мать: Насибова Варсеник

Россия
Рождение ребёнка
04.07.1973

Дочь: Younes Мира

Мать ребёнка: Ольга Алексеевна

Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
27.05.1977

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Ольга Алексеевна

Баку, Азербайджан
Смерть
02.01.2021
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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