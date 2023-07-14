Максин Антон Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Чурилин Яков Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Максина Параскева Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Максина Степанида Антоновна
Мать ребёнка: Максина Параскева Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Максина Матрона Антоновна
Мать ребёнка: Максина Параскева Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Чурилин Алексей Антонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
06.07.1858
Степанида Моисеевна Жарикова - вдова по второму браку.
Рождение ребёнка
13.09.1859
Мать ребёнка: Чурилина Степанида Моисеевна
Рождение ребёнка
27.08.1862
Мать ребёнка: Чурилина Степанида Моисеевна
Рождение ребёнка
02.10.1864
Мать ребёнка: Чурилина Степанида Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно