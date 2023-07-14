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Максин Антон Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Чурилин Яков Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Максин Павел Антонович

Мать ребёнка: Максина Параскева Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Максина Степанида Антоновна

Мать ребёнка: Максина Параскева Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Максина Матрона Антоновна

Мать ребёнка: Максина Параскева Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Чурилин Алексей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
06.07.1858

Жена: Чурилина Степанида Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Степанида Моисеевна Жарикова - вдова по второму браку.
Рождение ребёнка
13.09.1859

Сын: Чурилин Иван Антонович

Мать ребёнка: Чурилина Степанида Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1862

Сын: Чурилин Иван Антонович

Мать ребёнка: Чурилина Степанида Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1864

Сын: Чурилин Андрей Антонович

Мать ребёнка: Чурилина Степанида Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Параскева Трифоновна

Смерть
Неизвестно
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