Ефим Васильев
Место рождения
Дата рождения26.03.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1869 ст.
Жена: Матрена Ильина
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.09.1871 ст.
Дочь: Устинья Ефимова
Мать ребёнка: Матрена Ильина
Рождение ребёнка
08.06.1873 ст.
Дочь: Акулина Ефимова
Мать ребёнка: Матрена Ильина
Смерть
Неизвестно