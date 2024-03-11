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Ефим Васильев

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.03.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.02.1869 ст.

Жена: Матрена Ильина

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.09.1871 ст.

Дочь: Устинья Ефимова

Мать ребёнка: Матрена Ильина

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.06.1873 ст.

Дочь: Акулина Ефимова

Мать ребёнка: Матрена Ильина

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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