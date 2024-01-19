Черепанова Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Людмила Федоровна

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

22.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1959

Отец: Петр

Мать: Кочкина Валентина

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1979

Дочь: Лазарчук Елена Валериевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.08.1996

Сын: Цыбин Илья Павлович

Отец ребёнка: Цыбин Павел Павлович

Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарчук Валерий

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