Черепанова Людмила Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.11.1959
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1959
Отец: Петр
Мать: Кочкина Валентина
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Лазарчук Елена Валериевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.08.1996
Сын: Цыбин Илья Павлович
Отец ребёнка: Цыбин Павел Павлович
Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбин Павел Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарчук Валерий