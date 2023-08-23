Минин Александр Сергеевич
Место рожденияСССР, Украина, Николаевская область, город Первомайск
Дата рождения01.01.1977
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1977
Отец: Минин Сергей Александрович
Мать: Наталья
СССР, Украина, Николаевская область, город Первомайск
Место жительства
Неизвестно
СССР, Украина, Николаевская область, город Первомайск
Смерть
Неизвестно
СССР, Украина, Николаевская область, город Первомайск