Минин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Александр Сергеевич

Место рождения

СССР, Украина, Николаевская область, город Первомайск

Дата рождения

01.01.1977

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1977

Отец: Минин Сергей Александрович

Мать: Наталья

СССР, Украина, Николаевская область, город Первомайск
Место жительства
Неизвестно
СССР, Украина, Николаевская область, город Первомайск
Смерть
Неизвестно
СССР, Украина, Николаевская область, город Первомайск
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