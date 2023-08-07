Макаренко Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Анастасия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1984

Отец: Макаренко Владимир Алексеевич

Мать: не указана

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