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Галецкий Никифор Иванович

Место рождения

д. Городок, Шкловский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)

Дата рождения

02.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1901

Отец: Галецкий Иван Фекиксов

Мать: Галецкая Мелания Феодосьева

д. Городок, Шкловский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Городок, Шкловский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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