Галецкий Никифор Иванович
Место рожденияд. Городок, Шкловский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Дата рождения02.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1901
д. Городок, Шкловский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Городок, Шкловский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно