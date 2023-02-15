Гареев Артур Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гареев Артур Эдуардович

Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.09.1990

Дата смерти

15.02.2023

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1990

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.10.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
15.02.2023

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