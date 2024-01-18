Банникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Григорий

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка, домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Смерть
Неизвестно
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
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