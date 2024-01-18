Банникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Банников Григорий
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка, домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Смерть
Неизвестно
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области