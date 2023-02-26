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Агафия Михайлова

Место рождения

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: ?

Мать: ?

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1798

Муж: Михаил Ефремов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.03.1801

Сын: Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Ефремов

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1806

Сын: Семён Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Ефремов

д.Милеенки
Рождение ребёнка
30.03.1808

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Ефремов

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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