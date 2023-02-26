Агафия Михайлова
Место рожденияд.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.10.1798
Муж: Михаил Ефремов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.03.1801
Сын: Фёдор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Ефремов
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1806
Сын: Семён Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Ефремов
д.Милеенки
Рождение ребёнка
30.03.1808
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Ефремов
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно