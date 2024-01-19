Козлова (Бедарева) Ефросинья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти16.04.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1892 ст.
Отец ребёнка: Козлов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.
Отец ребёнка: Козлов Степан Алексеевич
Смерть
16.04.1900
от родов
Рождение ребёнка
15.04.1900 ст.
Дочь: Козлова Ирина Степановна
Отец ребёнка: Козлов Степан Алексеевич