Козлова (Бедарева) Ефросинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Бедарева) Ефросинья Николаевна

Место рождения

Шебалино, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

1871

Дата смерти

16.04.1900

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Шебалино, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
08.02.1891 ст.

Муж: Козлов Степан Алексеевич

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
15.12.1892 ст.

Сын: Козлов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Козлов Степан Алексеевич

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.

Сын: Козлов Степан Степанович

Отец ребёнка: Козлов Степан Алексеевич

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
16.04.1900
Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
от родов
Рождение ребёнка
15.04.1900 ст.

Дочь: Козлова Ирина Степановна

Отец ребёнка: Козлов Степан Алексеевич

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
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