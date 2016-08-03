Ярмусь Олег
Место рожденияНовосибирская область, Венгеровский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.08.2016
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Вера Ивановна
Новосибирская область, Венгеровский район
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Садыкова Ксения
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
30.07.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксана
Смерть
03.08.2016