Ярмусь Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмусь Олег

Место рождения

Новосибирская область, Венгеровский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.08.2016

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1939 г.р.

Жена

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вера Ивановна

Новосибирская область, Венгеровский район
Рождение ребёнка
1988

Дочь: Садыкова Ксения

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
30.07.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксана

Смерть
03.08.2016
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