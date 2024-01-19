Паниматченко Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиДо 1742
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Паниматченко Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Паниматченко Федор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1742