Паниматченко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паниматченко Василий

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

До 1742

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Паниматченко Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Паниматченко Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область
Смерть
До 1742
Покошичи, Чернігівська область
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