Сарычев Ефрем Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1844
Отец: Сарычев Павел Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1862
Жена: Сарычева София Яковлевна
Рождение ребёнка
29.09.1863
Сын: Сарычев Савелий Ефремович
Мать ребёнка: Сарычева София Яковлевна
Рождение ребёнка
16.02.1866
Сын: Сарычев Тимофей Ефремович
Мать ребёнка: Сарычева София Яковлевна
Смерть
Неизвестно