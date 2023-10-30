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Сарычев Ефрем Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Сарычев Павел Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1862

Жена: Сарычева София Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1863

Сын: Сарычев Савелий Ефремович

Мать ребёнка: Сарычева София Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1866

Сын: Сарычев Тимофей Ефремович

Мать ребёнка: Сарычева София Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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